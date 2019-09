Hay que dejar trabajar al presidente López Obrador, demanda

N

o me interesa el dinero ni los bienes materiales. Aunque parezca increíble, nunca he tenido tarjeta de crédito. Solamente tengo un número de cuenta, donde depositan mi sueldo como servidor público.

Palabras más, palabras menos, esto ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación al dicho del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en cuyos registros aparece como accionista principal de 26 empresas. Una absoluta aberración el infundio hacia el político tabasqueño.

Es un orgullo escuchar esas palabras de un presidente mexicano después de haber tenido en el Poder Ejecutivo a una mafia de ladrones y especuladores que hicieron del gobierno un botín personal y familiar.

Solamente por ese hecho deberíamos respetar al Presidente, a quien jamás se le ha comprobado nada de lo que es acusado, y hacer a un lado las infamias e injurias hacia su persona.

Hay que dejarlo trabajar, que al final, siempre, la historia ensalza o castiga.

Arturo García Alcocer

Conmovido por la despenalización del aborto en Oaxaca

Me sentí conmovido hasta la médula al leer la nota de Jorge Pérez sobre la despenalización del aborto en Oaxaca, publicada el 26 de septiembre. Es un extraordinario triunfo para las mujeres de ese estado y ejemplo inusitado para las mujeres de todo México, especialmente para las entidades del norte, cuyos gobiernos panistas y priístas de doble moral no cuidan de ellas y las lanzan al sufrimiento más atroz, al tener que realizarse abortos aún en la clandestinidad.

La determinación femenina es la esperanza y fuerza contra lo aciago de la política.

José Lavanderos

Por tres meses, el IMSS no le ha surtido receta contra esquizofrenia

Por tercer mes consecutivo, la unidad de medicina familiar número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social no ha surtido la receta extendida por risperidona de 2 miligramos que requiere mi hermano para controlar la esquizofrenia que padece. En la farmacia sólo se limitan a sugerir que regrese otro día para ver si ya se surtió, con la salvedad de que si ya transcurrieron 72 horas de la fecha de expedición, el documento pierde vigencia y es necesario acudir de nuevo con el médico familiar para obtener una nueva prescripción; eso sí, sin tener la certeza de que la vayan a surtir.

Para que mi familiar no pierda el control de la sintomatología propia de su enfermedad (alucinaciones, ansiedad y agresividad, entre otros) me he visto en la necesidad de adquirirlos. Y debo agregar que no son medicamentos baratos.

Rocío Hernández Maldonado

Piden intervención de Claudia Sheinbaum para salvar pista en BJ

Los corredores asiduos de la pista de arena de tezontle del parque de las Arboledas en la Colonia del Valle solicitamos a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, su intervención urgente a efecto de parar la aberrante construcción de una banqueta de concreto dentro de la senda so pretexto de dar cumplimiento a una consulta ciudadana en la cual, con sólo 23 votos, ganó la propuesta uno (corriendo seguro por la pista de tartán).