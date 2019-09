De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 28 de septiembre de 2019, p. 25

Naucalpan, Mex., El cabildo de Naucalpan aceptó la renuncia del secretario de Gobierno, Manuel Espino Barrientos, quien solicitó separarse del cargo para integrarse al gobierno de México.

En una carta que fue leída durante la cuarta sesión extraordinaria, Espino expresó su agradecimiento a la presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, quien le dio la oportunidad de colaborar en su administración.

Asimismo, anunció que fue invitado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a sumarse a su equipo. Desde su nueva responsabilidad, añadió, seguirá apoyando al gobierno de Naucalpan.