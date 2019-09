Todo es falso, es un invento, ni siquiera fuentes cita, jamás he asistido a una fiesta, jamás he ido a una isla privada, es una mentira completa .

El mandatario dijo que “ante tantas mentiras, calumnias, difamaciones de este portal, ya de manera absolutamente impune, he resuelto tomar medidas de carácter legal, no serán en lo penal, pero voy a ir a uno de los juicios civiles más importantes que se hayan realizado en el estado de Chihuahua para que por lo menos haya una sanción económica a quien se atreve a inventar una mentira de este tamaño y además no es capaz de dar un solo dato, un solo nombre ni nada.

El gobernador anunció esta semana otro juicio contra El Diario que ha publicado información que no favorece al mandatario, aparte de que ha criticado de manera intensa a medios nacionales y otros locales que publican sus declaraciones o notas contrarias.

En este contexto, la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, dijo que el gobernador Corral pretende tener una prensa a modo con las amenazas que ha realizado a los medios de comunicación. No es aceptable, agregó, que Javier Corral pretenda utilizar los recursos públicos para pagar una venganza personal contra medios que le hacen señalamientos.

Agregó que Corral ha tenido varias confrontaciones con los medios locales y nacionales, como cuando era legislador, cuando tuvo una situación compleja con la prensa.