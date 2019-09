Afp

San Sebastián. El festival de cine de San Sebastián dedicó la jornada de ayer a homenajear a Penélope Cruz al otorgale el Premio Donostia por una carrera que la convirtió en la más internacional de las actrices españolas.

Muy aplaudida en una abarrotada sala de prensa, la actriz hizo balance de un recorrido de tres décadas en las que consiguió un Óscar, un Bafta y tres Goyas, entre muchos otros galardones.

He crecido en el cine, he descubierto muchas cosas sobre mí gracias a los papeles que he interpretado desde que era adolescente, indicó la actriz, quien vive cerca de Madrid con su pareja, el actor Javier Bardem, y sus dos hijos.

He tenido mucha suerte, los directores, actores y actrices con los que he trabajado, muchos de ellos se han convertido en amigos , indicó Pe, quien ha rodado con Pedro Almodóvar (Todo sobre mi madre, Volver, Dolor y gloria), Woody Allen (Vicky Cristina Barcelona, A Roma con amor) y Fernando Trueba (Belle Époque, La niña de tus ojos).

Con Almodóvar dijo tener una unión muy especial desde el día que le conocí. Es algo que cada día crece; es casi de mi familia .

La ganadora del Óscar a actriz secundaria por Vicky Cristina Barcelona reconoció su sorpresa por recibir, a sus 45 años, el Premio Donostia, que suele otorgarse a iconos del cine de mayor edad.

Como soy un personaje de Almodóvar, empecé a pensar si no sería que me iba a pasar algo malo , bromeó.

En el festival de San Sebastián, donde el cartel oficial de esta 67 edición llevaba su rostro, presentó fuera de competencia la película Wasp Network, del francés Olivier Assayas.

Basada en un caso real de una red de espías cubanos en Estados Unidos, la protagonizan Cruz, que exhibe en la película un acento cubano, el venezolano Édgar Ramírez y el mexicano Gael García Bernal.

Cruz recibió el Donostia la noche de ayer, un día antes de que cierre el festival con la gala de premiación.