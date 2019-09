Periódico La Jornada

Sábado 28 de septiembre de 2019, p. 19

Apple planea proyectar sus películas en las salas de cine antes de estrenarlos en su plataforma de televisión por Internet, informó este viernes el diario The Wall Street Journal. La empresa planea lanzar el primero de noviembre su servicio de transmisión en línea, llamado Apple TV+, por 5 dólares al mes, para competir con Netflix y la futura oferta de Walt Disney, Disney+. On the Rocks, de Sofia Coppola y producida en asociación con el estudio cinematográfico A24, será uno de los primeros estrenos importantes de Apple en las salas de cine. Con información de Reuters