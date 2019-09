Reuters y Xinhua

Periódico La Jornada

Sábado 28 de septiembre de 2019, p. 19

Nueva York. El canciller de China, Wang Yi, dijo este viernes que los aranceles y las disputas comerciales podrían hundir al mundo en una recesión.

En un discurso durante la sesión 74 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores afirmó: Erigir muros no resolverá los retos del mundo y culpar a otros por los propios problemas no funciona. Las lecciones de la Gran Depresión no deben olvidarse .

Sin nombrar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien comenzó una guerra comercial con China hace casi 15 meses, Wang agregó: Los aranceles y la provocación de disputas comerciales, que alteran las cadenas industriales y de suministro en el mundo, sirven para socavar el régimen comercial multilateral y el orden económico y comercial global. Incluso pueden hundir al mundo en una recesión , advirtió.

Con respecto a las diferencias económicas y comerciales, China está comprometida a resolverlas de manera tranquila, racional y cooperativa, y está dispuesta a demostrar la máxima paciencia y buena voluntad, dijo el jefe de la diplomacia china.

Si la otra parte actúa de mala fe o no demuestra respeto por el estatus de igualdad o por las reglas de las negociaciones, China tendrá que ofrecer las respuestas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos y defender la justicia internacional, aseguró.