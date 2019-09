ConMéxico argumenta que la iniciativa para cambiar el etiquetado no permite comparar entre productos similares y tampoco posibilita el poder decidir a las personas sobre lo que consumen.

Explicó que mientras el actual etiquetado, que se encuentra al frente de los productos, contiene las porciones, los hexágonos negros sólo advierten y no son específicos. Agregó que al no detallar las porciones, las empresas dejarían de dar información al consumidor.

El Consejo Mexicano de Productos de Consumo (ConMéxico) indicó que la iniciativa privada está abierta a cambiar el etiquetado de la información nutrimental de los productos envasados; sin embargo, mantiene su oposición a colocar hexágonos negros, porque argumenta que no da información detallada al consumidor.

Al exentar categorías diversas de alimentos, como las tortillas, la propuesta no es universal ni estandarizada.

Destacó que la IP no se opone al etiquetado negro de advertencia, sino a que no es detallado. Comentó que no cuentan con una contrapropuesta a los hexágonos negros, pero hay muchos gráficos con los que se puede construir un nuevo etiquetado.

Cerdán indicó que si bien 55 por ciento de la población sabe leer los etiquetados de los productos, sólo dos de cada 10 personas lo hacen.

De acuerdo con la directora de ConMéxico, los ajustes a la legislación que serán aprobados en octubre próximo deben dar información sobre el producto, permitir comparar, distinguir proporciones y que cada persona pueda decidir.

Comentó que en Chile el etiquetado obligatorio incidió en la baja de las ventas, con un costo para las compañías por este cambio de 5 mil millones de pesos y advirtió que las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas, pues 75 por ciento de los productos son elaborados por ellas.