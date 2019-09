Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 28 de septiembre de 2019, p. a13

La salida de Tomás Boy de la dirección técnica de Chivas ya era necesaria , pues los números ya no lo respaldaban e incluso el ambiente ya no era sano para él ni para el equipo , consideró el ex jugador rojiblanco Camilo Romero, quien a pesar de la incertidumbre que se vive en el cuadro tapatío confió en que podrán ganar el clásico de hoy ante el América.

Luego de sumar otra derrota, el martes ante Pachuca por 4-2, el pasado jueves la directiva del club Guadalajara anunció mediante un comunicado de prensa, difundido en sus redes sociales, el cese de Boy, y ese mismo día por la tarde informó de la incorporación de Luis Fernando Tena, quien horas después fue presentado como nuevo técnico.

El despido de Tomás era una decisión que ya estaba anunciada: los resultados no correspondían a las expectativas y la presión por la falta de triunfos incluso; ya era perjudicial para todo el equipo, además la afición ya no estaba a gusto con él , señaló Romero.

Sobre la llegada del Flaco Tena, el otrora zaguero opinó que es un buen entrenador ; no obstante, duda que su proyecto vaya a funcionar debido a que, por la premura de su contratación no tuvo tiempo de hacer una buena planeación.

“La incorporación de un entrenador a un equipo siempre genera nuevos bríos, pues surgen otras ideas, se renuevan las ganas de triunfar, Tena es un tipo ganador, que ha conseguido cosas importantes para México, como la medalla de oro en los Juegos Olímpicos (de Londres 2012), pero sus más recientes resultados no fueron muy buenos y lleva tiempo sin trabajar, lo cual es un punto en su contra.