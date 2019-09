▲ La actriz Raquel Iantas (centro), el actor Daniel Leuback (derecha) y los directores de la compañía Dos French-Brazilian Deux, Andre Curti (izquierda) y Artur Ribeiro Luanda en el estreno de la obra Irmãos de sangue (Hermanos de sangre) en el teatro del Centro Cultural Banco do Brasil, en Río de Janeiro. Foto Afp

‘‘No voy a hacer apología de filtros culturales. Para mí, eso tiene nombre: es censura (...) No voy a aplaudir estas cosas. Si tengoque aplaudir la censura, prefiero estar desempleado’’, externa Henrique Pires, quien fue secretario especial de Cultura del gobierno hasta finales de agosto pasado.

‘‘El filme es sobre una ex monja lesbiana’’, dijo el mandatario. ‘‘Confieso que no entendí el porqué de gastar dinero público, qué puede agregar eso a nuestra cultura, a nuestras tradiciones. No estoy persiguiendo a nadie, cada uno hace lo que le parezca con su cuerpo, pero gastar dinero público para hacer ese tipo de películas...’’, sostuvo antes de descartar la hoja de papel.

‘‘Uno más que va a la basura’’, añadió.

Cada vez más temores

Bolsonaro se refería a Religare Queer, que trata sobre la presencia de homosexuales entre los fieles de las grandes religiones ‘‘tradicionalmente homofóbicas’’.

Su guionista, Kiko Goifman, se indignó con la medida. ‘‘Nos sus-pendieron por un gesto completamente arbitrario’’, afirmó. ‘‘Entendemos esto como un acto de censura’’.

Goifman también es codirector de la película Bixa Travesty, que ganó el Premio Teddy a las producciones LGBT del Festival de Berlín, pero no pudo ser distribuida en Brasil a pesar de que ya se estrenó en más de 25 ciudades de Francia.

En 2018, la producción ganó un premio de 200 mil reales (unos 55 mil dólares al tipo de cambio promedio de ese año) de la estatal Petrobras ‘‘para cubrir los costos de distribución’’, contó Goifman.

‘‘Un buen día estoy en casa, y recibo una llamada de Petrobras diciendo que no van a pagar. Dijeron que no iban a pagar, sin más’’, relató.

Consultada por Afp, Petrobras atribuyó esa decisión a una ‘‘reformulación de la estrategia de patrocinios culturales’’.

Kiko Goifman acudió a la justicia para revertir la decisión, y mientras espera un fallo se siente amordazado, pues considera que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra durante el proceso.

Mientras las producciones LGBT son golpeadas por la censura, otros círculos de la cultura temen que les suceda lo mismo. ‘‘Siempre que tengo una idea, voy a tener que pensar si puedo ser vetado, si voy a ser atacado en Internet, si voy a conseguir recursos...’’, manifestó Felipe Haiut, comediante y guionista. ‘‘Ahora las empresas están con miedo de financiarnos. Estamos viviendo una guerra cultural.’’