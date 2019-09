La bióloga graduada en la UNAM y maestra en administración pública por la Universidad Harvard dijo que en un mundo fragmentado donde se cuestiona la evidencia de la ciencia frente a la urgencia de actuar ante el cambio climático, donde las instituciones democráticas no son las que definen las políticas económicas, donde emergen nacionalismos ofensivos y xenofobia, y donde los jóvenes viven en la desazón, el desencanto y la desconfianza, se requiere un entendimiento profundo, voluntad e ideas.

Creo en esta universidad, la más grande de América Latina, la mayor por su excelencia y el número de estudiantes de toda Hispanoamérica. El gesto de hoy nos alcanza como el honor más grande que nos ha tocado vivir. Frente a ustedes nuestro compromiso redoblado para ser promotores y embajadores de los valores, convicciones y aspiraciones de ésta, nuestra casa , enunció.

También a nombre de los premiados, el jurista italiano Vincenzo Ferrari planteó que vivimos una crisis de instituciones sociales, económicas, políticas y jurídicas fundamentales que pone en peligro conquistas históricas de libertad e igualdad, que son la misma cosa, pues la igualdad es el reflejo social de la libertad .

Y añadió que los científicos tienen la obligación de contribuir a la solución de la crisis mundial.

Por su lado, el rector Enrique Graue señaló que con estas ceremonia “celebramos en nuestros homenajeados la calidad de sus saberes y aportaciones; su trayecto de esfuerzos, de dedicación y de superación constante; la convicción de la necesidad de educar más y mejor, de investigar incansablemente y de crear en libertad y con imaginación.