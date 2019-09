A pregunta expresa de la senadora del PAN, Nadia Navarro, aclaró que el gobierno no tiene y no quiere tener ningún diálogo con el crimen organizado .

La senadora Beatriz Paredes calificó como un hecho histórico que en el momento en que subió a tribuna, había siete mujeres. Alertó que a partir de la ley Bonilla se está entrando en un terreno peligroso para toda la federación. Pidió no permitir propósitos separatistas, con “un gobernadorcito que puede creerse un pequeño presidente”.

Sánchez Cordero refrendó que a título personal considera que la ley Bonilla es inconstitucional, pero dejó claro que la dependencia a su cargo no puede intervenir y será la Suprema Corte de Justicia la que determine si vulnera la Carta Magna y declare su presunta invalidez.

Insistió en que la Secretaría de Gobernación no puede entrometerse ni interferir en decisiones de los congresos locales. Antes, en su intervención inicial, destacó que la nueva visión de la política interior implica no más subordinación. No más imposición. No más controles, desde el centro .

La funcionaria refrendó el carácter laico del Estado y aclaró que no está en la agenda del gobierno federal proponer ningún cambio constitucional ni legal en esa materia.

Muchas de las preguntas las dejó pasar, como las del senador de Morena, Cristóbal Arias, quien aludió a las demandas de su bancada para que se declare la desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato. Hasta se quejó de presión e intimidación ejercida por los gobernadores de las dos entidades contra legisladoras.