Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 27 de septiembre de 2019, p. 14

Vendedoras de productos por catálogo realizaron una manifestación en la Cámara de Diputados, donde alertaron que la imposición del ISR a sus actividades resulta una atrocidad que las dejará sin utilidades, pero dará al gobierno 3 mil millones de pesos de ingreso.

En una conferencia de prensa, con el respaldo de diputadas del PRI, madres solteras, estudiantes y mujeres de la tercera edad que –señalaron– complementan sus ingresos con este tipo de ventas, llamaron al gobierno federal y a los legisladores a ponerse el corazón en la mano y retirar la propuesta.

Informaron que, en promedio, las ganancias por este tipo de operaciones son de 20 por ciento y las diputadas del PRI expresaron que la iniciativa de reforma a la Ley del ISR propuesta por Hacienda pretende imponer un gravamen de 20 por ciento. Es decir, no tendrán ninguna ganancia, lamentaron.

Es una injusticia grave lo que quiere hacer el gobierno. Les pido con el corazón en la mano que no permitan esto , dijo Margari-ta Salazar.