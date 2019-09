▲ Son invenciones, no tengo lo que se me imputa ; mis hijos son económicamente independientes desde hace 10 años, reiteró Manuel Bartlett, director de la CFE. Foto Cristina Rodríguez

Estoy sometido a lo que dispongan las autoridades con base en la ley. Eso es lo que van a analizar con todo detenimiento las autoridades. No tengo esas empresas, son invenciones , insistió.

He servido a México durante muchos años. Estoy muy orgulloso de mi desempeño y mi honorabilidad está por encima de cualquier manejo publicitario o de cualquier campaña. Son muchos años que he estado bajo el escrutinio público , refirió.

Dijo que ha emprendido un programa de inteligencia en compras dentro de la CFE, debido a que antes realizaba adquisiciones por 250 mil millones de pesos sin ningún control. Yo no estoy protegido por el Presidente, agradezco su confianza expresada en múltiples ocasiones, pero sé que él es implacable en contra de la corrupción. Yo espero que las autoridades den su análisis a las denuncias presentadas , aclaró.

En conferencia de prensa, el funcionario rechazó los señalamientos de corrupción y de ocultar bienes en su declaración patrimonial y aseguró que no tiene ningún vinculo con las 12 empresas que le imputan.

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, aseguró que no está protegido por el Presidente de la República y descartó presentar su renuncia al frente de la empresa productiva del Estado.

El director general de la CFE manifestó que, desde hace más de 10 años, sus hijos son económicamente independientes y han construido su propio patrimonio sin ser servidores públicos por lo que el alcance de sus declaraciones patrimoniales no los incorpora.

Señaló que la señora Julia Elena Abdala Lemus, es también económicamente independiente y ha construido su patrimonio por méritos propios.

Apuntó que no existe vínculo jurídico con ella, por lo que el alcance de sus declaraciones patrimoniales tampoco la incluye.

Bartlett Díaz enfatizó que lo declarado ante la autoridad constituye el total de sus posesiones. No tengo esas empresas, son invenciones. No tengo ningún bien, no tengo ninguna posesión más allá de lo declarado en mis declaraciones patrimoniales .

Aseveró: Nos llena de energía la tarea de rescate de la CFE y reiteró no habrá corrupción en Pemex y CFE .