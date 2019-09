Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 27 de septiembre de 2019, p. 8

Durante los dos años recientes se ha registrado una caída en la inversión privada nacional y extranjera en el país, de ahí que la iniciativa privada pretenda, en conjunto con el gobierno federal, impulsar proyectos que generen un esquema contra cíclico que las aliente y, en consecuencia, genere crecimiento económico, sostuvo el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle.

Al término de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien abordó el lanzamiento de proyectos enmarcados en el Plan Nacional de Infraestructura, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, dijo que lo que nos preocupa es que no haya más inversiones , al señalar que el flujo de capitales no se ha dado porque no alcanza la lana y hay que hacer que ocurra.