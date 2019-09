¿Y que obtuvieron más allá de la obvia apertura de estas puertas? Diputados que apenas sumaban 378 a las 10:38, cuando ya hacía rato –ellos sí puntuales– esperaban en el palco de invitados. Ya habían acudido a saludarlos algunos legisladores, pero no así la diputada Rojas. Llegó a las 10:30 al salón de plenos (media hora después de la cita para la sesión) y se pasó de largo hacia la tribuna. Mario Delgado y Reginaldo Sandoval (Morena y PT) fueron por ella para convidarla a tener la cortesía de ir a presentarse con los invitados.

El gobierno anterior nos dio trato de disidentes políticos, no de víctimas de desaparición forzada. Además del dolor que nos provoca la desaparición de nuestros hijos, tuvimos que sufrir el trato despótico de los órganos de justicia y de todas las instituciones, incluido este Poder Legislativo, que en aquellos años nos cerró las puertas , lamentaron. Y desde el semicírculo de la tribuna, los demás padres mostraban esas fotos en blanco y negro que han caminado con ellos cientos o miles de kilómetros y visitado cientos o miles de lugares siempre con el mismo reclamo.

Con una voz sin dramatismo, porque saben cómo transmitir un mensaje público y dejar para su ámbito privado el horror de una pesadilla que no termina , Hilda Legideño Vargas e Hilda Hernández Rivera hablaron para tocar la conciencia de los diputados.

Persiste indolencia

Señorita presidenta. Sólo quisiera decir que esta sesión ha sido muy complicada emocionalmente para el país. Tú nos representas como Cámara de Diputados, y me parece que has sido muy insensible al tratar de apresurar la visita de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Y que la confusión en tu discurso de (decir) cinco días en lugar de cinco años que estos padres han buscado a sus hijos me parece un dato muy diagnóstico de la indolencia del Estado que en los últimos años han sufrido... , y a nombre propio ofreció una disculpa.

Y todo, pese a que en algún momento, la panista Rojas se había colocado la playera alusiva a los cinco años de la tragedia, igual a la que usó por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa.

Morena, sin embargo, en su condición de fuerza mayoritaria en la Cámara Baja, también aportó lo suyo. El acuerdo tomado a inicios de semana sólo contemplaba la participación de la presidencia de la Cámara como posición institucional, pero Mario Delgado, coordinador de la bancada, pidió la palabra y subió a tribuna para pasar lista de los estudiantes. Y fueron con él sus compañeros. Llevaban también las fotografías de los muchachos (y reproducidas en las dos gigantescas pantallas del salón de plenos) y una manta con exigencia de justicia. No hubo discurso, pero se lanzaron proclamas. Así, por la vía de hechos , los morenitas figuraron.

La entrada al salón de plenos del secretario Herrera para una comparecencia de alrededor de seis horas ocurrió a las 11:41. Vinieron entonces unas seis difíciles horas, sobre todo cuando de escucharlo se trataba, pues a saber por qué en sus intervenciones el audio quedó muy bajo prácticamente todo el tiempo, lo que no sucedía durante la intervención de los legisladores.

Como fuere, una vez más el potencial auditorio cautivo del funcionario hizo gala de desdén y desinterés durante el mensaje introductorio de aquel (45 minutos) y fue sólo en la larga etapa de preguntas y respuestas cuando algún interés se despertó.

Y así, ante las previsibles e irreconciliables visiones sobre la economía mexicana de cada ala política, ayer para Herrera el momento más complicado ocurrió antes de iniciar su presentación con la protesta promovida por la diputada del PRI Cynthia López con mujeres que se dedican a las ventas por catálogo.

¡No al impuesto! , le exigía en el vestíbulo un grupo representativo de las más de 200 vendedoras que se habían manifestado en la calle.