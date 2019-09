Pintar en muros públicos es, obviamente, una gran responsabilidad para el artista. Porque cuando una nación le otorga su confianza, el pintor aprenderá, pues se desenvolverá y, al fin, cobrará dignidad artística. Nada le proporciona más valiosa experiencia o mayor disciplina que la oportunidad de pintar murales bajo tales condiciones.

José Clemente Orozco.

N

ació en Ciudad Guzmán (cuando aún se llamaba Zapotlán) en 1883, y fue empujado hacia el supuesto marco del bienestar académico como ingeniero agrónomo, aunque hizo también estudios matemáticos y de arquitectura. Pero, como el azaroso escurrir de la pintura que daría personalidad y vida a las paredes convertidas en lienzos y manifiestos, el muchacho tapatío fue por la suya a la Academia de San Carlos, de donde tomaría las técnicas y las primeras ideas de lo que sería su ejercicio profesional con el gozo de la imposición del arte. Fue figura de autonegaciones, con posturas difíciles, pero con un arte de calidad incontrovertible, orgulloso de una generación de pintores, pero virulento cuando las ideas le exigían una posición de choque, aun contra Diego Rivera, el gran héroe entre los pintores de su tiempo. Fue callado y fue iracundo; fue detonante de averiados y abigarrados mundos. Se llamó José Clemente Orozco.

La caricatura letal

Orozco conoció los grabados de José Guadalupe Posada siendo pequeño, ya que su familia habitaba en el mismo barrio. En sus primeros trabajos hizo muchas caricaturas para distintos medios como La Vanguardia, El Machete, El Malora y, desde luego, El Hijo del Ahuizote. Con ironía y sin freno, se volvió admirado y temible con algo que era más pasatiempo y trabajo para saldar cuentas que un destino propuesto. Lo que mostró en la caricatura política no fue precisamente preludio exacto de lo que haría años después con sus celebrados murales. Ahí aún no están el pueblo desgarrado y la aristocracia, el hambre, la guerra y la heridas abiertas. Las caricaturas son las de un joven con calidad gráfica pero inexperto, sin avizorar que la revolución que se viene es seria, es profunda, y no un mitote alentado por una pandilla de desarrapados impresentables que Díaz quiso hacer creer cuando parecía que el alboroto armado podía morir en los esbozos. El artista comprendió su error tras meses de muertos y caciques en mandos difusos. Primero atacó a Francisco I. Madero, después endiosó a Emiliano Zapata. Como señaló Carlos Monsiváis (Nexos, primero de diciembre de 1983): Orozco irá del asco derechista a la voluntad cívica, de la idea de la revolución como orgía y farsa a la idea de la Revolución como épica doliente, del uso ornamental del movimiento armado al servicio crítico y simbólico de la historia .

Parte de la generación que vivió la cruenta transformación de México después de la bola , Orozco repasaría los temas con una tinta muy distinta cuando generó su gran obra. La experiencia lo alimentó y dio rumbo a sus nuevos discursos estéticos, si bien esos mismos giros exponen su permanente contradicción. No creía en los tótems ideológicos; fue provocador pintando en el Colegio de San Ildefonso sobre la ideología adversa a las propias paredes que esperaban su trazo. Los devotos atacarían su obra, su persona y sus murales. Apenas una estampa de las polémicas por su obra, haciendo mayor el sentimiento de que fue el más radical de los grandes muralistas ( el más libre , a decir de Octavio Paz). En él cabe lo grotesco, lo insolente, lo visceral (“En vez de crepúsculos rojos y amarillos pinté las sombras pestilentes de los aposentos cerrados…”). José Revueltas escribió (artículo publicado en El Popular en 1939): Difícilmente se encontrará, entre todos los pintores de todas las épocas, alguien que haya sabido mostrar con tanta violencia, con tanta voluntad destructora, la imposibilidad de la vida .

El efecto Vasconcelos