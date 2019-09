N

ada halagüeñas las noticias económicas y el más reciente informe del Inegi lo confirma: en julio pasado el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) disminuyó 0.1 por ciento en términos reales y a tasa anual el descenso fue de 0.6 por ciento.

En el séptimo mes del año solo las actividades primarias reportaron crecimiento (3.5 por ciento); las secundarias y terciarias fueron a la baja (0-4 y 0.1 por ciento, respectivamente). A tasa anual, el comportamiento de estas tres actividades fue de 4.1, -2.8 y 0.2 por ciento, en cada caso.

Durante su comparecencia ante los diputados el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dejó en claro que el panorama económico mundial no muestra una perspectiva mejorada; en conjunto, las cinco principales economías del mundo (Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Reino Unido) representan alrededor de 50 por ciento del PIB mundial, y en lo individual reportan perspectivas a corto plazo menos halagüeñas con consecuencias económicas globales .

La perspectiva de crecimiento mundial a mediano plazo es de incertidumbre , pues los constantes vaivenes en la relación comercial entre China y Estados Unidos volatilizan los flujos de inversión y generan un entorno generalizado de menor producción mundial que disminuye la demanda de energéticos, particularmente del petróleo, dijo el funcionario.

En vía de mientras, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic) considera que la caída del IGAE durante julio del 2019 confirma que la economía mexicana se mantiene en franca desaceleración y que la debilidad de los sectores productivos afectados se ha profundizado. El retroceso anual de 6 por ciento provocó que tanto el promedio de crecimiento económico del sexenio como el del año se redujera a únicamente 0.1 por ciento .

En consecuencia, advierte el Idic, tanto la tendencia como el ciclo económico del IGAE permanecen en terreno negativo y se observa que el sistema productivo aún no ha tocado fondo. La confirmación del resultado negativo abre varias aristas: no se cumplirá el pronóstico de crecimiento para 2019, toda vez que el rango de entre 0.6 y 1.2 por ciento requiere una recuperación económica que no es previsible para los últimos cinco meses del año. Ello permite anticipar que difícilmente se podrá alcanzar el crecimiento de 2 por ciento estimado para 2020.