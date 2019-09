L

a presencia de esa maravilla que se llama Greta Thunberg en el congreso de EU y en Naciones Unidas, y la fuerza de sus palabras y de las emociones con las que las expresa ( rayo, trueno y rugido de una muy joven y profunda mujer , John Saxe-Fernández dixit) me ha hecho dudar (en estos días) si tiene sentido seguir escribiendo de algo que no sea cambio climático y, por tanto, si debo continuar con esta serie sobre bien-ser-estar (BSE). La salida me la dio haber conocido, justo en estos días, el libro de Ian Gough (IG), destacado economista político británico, presente varias veces en Economía Moral, Heat, Greed and Human Need. Climate Change, Capitalism and Sustainable Wellbeing, 2017 ( Calor, codicia y necesidad humana: Cambio climático y BSE sustentable). De lo que se puede y debe hablar es de BSE sustentable. IG dice (p. 3):

“La premisa esencial es que todos los individuos, en cualquier parte del mundo, en todo tiempo… tienen ciertas necesidades (N) básicas que deben ser satisfechas para evitar el daño, y para poder participar en la sociedad y reflexionar críticamente sobre su propia condición. Sólo si entendemos las N en términos universales aplicados a través de tiempo y lugar, podemos planear nuestros objetivos sociales y ambientales y medir nuestro progreso… Las N humanas (NH) son objetivas, plurales, insustituibles y saciables. Esto significa que las necesidades son transgeneracionales –un punto crucial pues el calentamiento global impondrá progresivamente dilemas de equidad intergeneracional. Podemos afirmar con plena confianza que las N básicas de las futuras generaciones serán las mismas que las de las generaciones actuales. Aún más, las NH, en contraste con las preferencias, tienen un fundamento ético sólido: conllevan demandas de justicia y equidad… Un importante corolario es que la satisfacción de N debe tener prioridad sobre la de apetencias… Las NH, presentes y futuras, prevalecen sobre las preferencias del consumidor presentes o futuras”.