▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario Alejandro Encinas ratificaron que el ex secretario de Gobernación, Jesús Murillo Karam, será llamado a comparecer por el caso Ayotzinapa. Foto Roberto García Ortiz

E

l recuerdo de que cinco años atrás fueron desaparecidos 43 jóvenes en Iguala, Guerrero, fue procesado política y socialmente por el gobierno federal en términos relativamente parecidos a los de otras ocasiones: la administración en turno, la obradorista, sostuvo la expectativa de un mejor trato y mejores aspiraciones pero, a fin de cuentas, los resultados son similares: muchas promesas, algunas expectativas y una tajante insuficiencia pues, salvo el buen talante de la cúpula obradorista para atender a los familiares de los desaparecidos y algunas novedades administrativas (entre las cuales se encuentra la oferta de una recompensa a quien ayude a dar con la ubicación de los restos o de los estudiantes en sí), la efeméride quedó en lo que alguno de los familiares de los 43 expresó: buenas intenciones.

Sería el colmo que el gobierno aspiracionalmente transformador (llamado la 4T) se quedara en terrenos virtualmente propicios para la continuidad de la impunidad y de los pactos no escritos de protección entre élites. Amistad que no se refleja en la nómina es pura demagogia, decían los cínicos del priísmo clásico. Declaraciones y buenos sentimientos que no se reflejan en acciones concretas son pura demagogia, podría parafrasearse con actualización al presente. ¿Qué hay de fondo, concreto, medible y comprobable, de avance en el tema de los 43? ¿Solamente declaraciones, actitudes, solidaridad, fotografías, declaraciones, recompensas?

Para fechas posteriores se está convocando a diligencias judiciales a diversos funcionarios de importante nivel del peñismo, comenzando con el fabulador profesional, el gran mentiroso, Jesús Murillo Karam, auténtico sociópata que a semejanza de Rosario Robles (histórica adversaria política del obradorismo) se dice dispuesto a rendir las declaraciones que sea necesario, disponible para lo que gusten, buen conversador mendaz.

Los procesos judiciales referidos a Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y otros personajes similares, si es que se llegan a instaurar, se pueden llevar meses o años. Podrían ser encarcelados de inmediato, es cierto. Pero la llamada Cuarta Transformación está (¿intencionalmente?) entrampada en los detalles jurídicos y en una continuidad procesal propia del tortuguismo. Profundamente respetuosa de una legalidad que es usada en su contra por los factores de poder del pasado reciente y que no se compadece de la urgencia social de dar muestras de algo parecido a la justicia.