l Banco de México recortó el jueves la tasa clave de interés por segunda vez consecutiva, a 7.75 por ciento (era de 8 por ciento), seguirá siendo de las más altas del mundo, no obstante que en varios países hay una marcada tendencia a bajarlas radicalmente, ante el riesgo de una recesión global. La decisión fue dividida. Dos de los cinco miembros de la junta de gobierno votaron por bajarla más, en 50 puntos base, a 7.5 por ciento. Tomando en cuenta la disminución de la inflación general (se desaceleró a 2.99% a tasa anual, la menor en los pasados tres años), la amplitud de las condiciones de holgura de la economía y el comportamiento reciente de las curvas de rendimiento externas e internas, la junta de gobierno decidió por mayoría disminuir en 25 puntos base el objetivo para la tasa , dijo Banxico. La decisión tendrá repercusiones en distintos ámbitos. Desde luego no se espera una salida de capitales, sigue siendo muy atractiva, en Estados Unidos recientemente bajó a un rango de 1.75 por ciento a 2 por ciento, por lo tanto, no afectará al peso. Vista de ese ángulo, se reconoce la prudencia de Banxico. (El enemigo actual de nuestra moneda es Trump. El procedimiento para su destitución iniciado por el Partido Demócrata provocará un retraso en la firma del nuevo acuerdo comercial). Para los consumidores y las empresas de México es una mala noticia la tímida rebaja. El CAT (costo anual total) de las tarjetas de crédito continuará arriba de 50 por ciento anual, uno de los mayores del planeta.

El Bonillazo es inconstitucional