Andrés Manuel López Obrador, presidente de México: los abajo firmantes exigimos la reapertura de la Escuela Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek de Chiapas con clave 07DNL0006S, toda vez que el cierre ha sido arbitrario y se ha criminalizado a los jóvenes que ahí estudian. Se deja sin trabajo a profesores y, sobre todo, esta situación es contraria al cambio que dice representar su gobierno, pues esta normal atiende a gente pobre que necesita estudiar y si los pobres no pueden estar primero que los intereses de grupúsculos es que algo no anda bien.

Por medio de un comunicado plagado de errores gramaticales e incluso históricos (señalan el 3 de octubre como fecha de la masacre de estudiantes del 68, por ejemplo), los integrantes de este grupo acusan a las autoridades del plantel de negarse a abandonar las instalaciones para que ellos, los paristas, se encarguen de la seguridad de la Preparatoria 2. Éste es el mismo grupo que en 2018 se atrincheró en la escuela, expulsó con lujo de violencia a las autoridades del plantel e impidió que se levantara el paro durante semanas enteras. Cuando por fin entregaron las instalaciones, el panorama que dejaron era realmente desolador: vandalismo por todos lados, equipos de cómputo y de laboratorio robados, bodegas saqueadas, puertas y ventanas y mobiliario destrozados. Un grupo de padres opinamos entonces que era deber de la UNAM sancionar a quienes cometieron esos delitos, pero las autoridades universitarias prefirieron actuar con cautela y dejaron pasar, sin sanción alguna, esos actos deleznables. Hoy ese mismo grupo pretende una vez más hacerse del control de instalaciones que no pertenecen sólo a ellos, sino a toda la comunidad de la institución, y buscan victimizarse acusando, ellos sí, a los directivos de su escuela de intransigentes por no entregarles sin más las instalaciones.

El artículo nos llevó mucho a la reflexión de la importancia de la cultura y las prioridades en nuestro país. Se le escribió un mensaje a su correo, el cual fue respondido por él, donde felicitó a nuestro profesor por su labor y accedió a realizar una plática vía Skype. Lamentablemente ese día no llegará. En su artículo Mi última batalla , finaliza: si no pudiese vencer esta batalla difícil que estoy librando, que estas banderas pasen a quienes me siguen en la carrera . Almeyra, tenga por seguro que su lucha continúa ferviente en cada uno de nosotros, gracias por enseñarnos que debemos ser ciudadanos independientes y críticos para mejorar a nuestro México.

El Estado mexicano todavía no entiende por qué es importante salvaguardar las lenguas y promoverlas en sus lugares de origen, no se trata de saldar una deuda histórica, el problema estriba en detener el etnocidio y el despojo del patrimonio cultural. No entiende lo anterior porque lo que priva es el respeto al mercado y sus perversos intereses que buscan homogeneizarnos a todos, con la finalidad de que no nos quede más que defender; entonces, ya que usted dice que los pobres son su prioridad, es su deber escuchar y resolver sus exigencias.

128 firmas de maestros, investigadores, periodistas y organizaciones educativas y ONG, profesora Martha Lechuga

Invitaciones

Formas de organización y programa de lucha de los marxistas

Como parte de los eventos por el Centenario del Partido Comunista de México y de la Internacional Comunista, se realizará el Foro: Formas de organización y programa de lucha de los marxistas. Viernes 27 de septiembre a las 18 horas, en Serapio Rendón 71, colonia San Rafael (STRM), Ciudad de México. Comité Conmemorativo de la Gran Revolución de Octubre e Impulsor del Socialismo Científico. Walter Martínez Alves

Exposición en la Casa del Virrey de Mendoza

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Casa del Virrey de Mendoza (CVM) y Tequio Grupo para la Defensa del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural A.C. invitan al público en general a la exposición: "Huellas del pasado, Cuicuilco y sus aldeas", que se inaugura este sábado 28 de septiembre a las 12 horas, permanecerá abierta con acceso gratuito hasta el día sábado 2 de noviembre del presente año, en un horario de martes a sábado de 11 a 17 horas y domingos de 11 a 15 horas, en la CVM, ubicada en calle Juárez 15, esquina Guadalupe Victoria, Tlalpan Centro 14000, Alcaldía Tlalpan, CDMX.

Informes al teléfono 55132151 con Mónica León

Foro en conmemoración de la nacionalización de la industria eléctrica

Aniversario LIX de su nacionalización. Por la reapropiación de la industria eléctrica y la democracia sindical. Ponentes: ingeniero Angelberto Martínez Gómez, C. Carlos Guillén Soriano, licenciado Jesús Navarrete castellanos y C. José Luis Vanegas Ramírez. Se realizará hoy a las 16 horas, en la Casa Rafael Galván, ubicada en la calle Zacatecas 94, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. Entrada libre. Coordinación Nacional de electricistas CFE - Suterm. Evangelina Navarrete

Argentina: ¿principio y fin del neoliberalismo?

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su reunión #613, invitan a la reflexión y análisis de la política interna e internacional del gobierno actual de Mauricio Macri y las perspectivas esperadas ante un casi seguro triunfo electoral de los candidatos del Frente de Todos Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner: Argentina: ¿principio y fin del neoliberalismo? Reflexión y análisis con Carlos Prigollini, José Miguel Candia y Walter Martínez (Integrantes del Frente de Todos decArgentina en México). Sábado 28 de septiembre a las 11:30 horas, en el parque José Refugio Ménes, entre las calles Unión Postal y Andalucía, cerca del metro Villa de Cortés (10 cuadras), atrás del mercado Miguel Alemán.