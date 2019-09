Juan Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 27 de septiembre de 2019, p. 31

Pachuca, Hgo., El ex diputado federal por Morena Cipriano Charrez Pedraza fue vinculado a proceso penal por el delito de tentativa de homicidio agravada contra su hermano Pascual Charrez, presidente municipal de Ixmiquilpan. Al final de la audiencia, agentes de la Procuraduría de Hidalgo detuvieron a Hermenegildo Martínez Marcos, chofer del ex legislador desaforado, por motivos no precisados.

La madrugada de este jueves, 13 horas después de que comenzó la audiencia, la juez de control de Pachuca, Jeanette Montiel Zamora, determinó que hay elementos para procesar a Cipriano Charrez.

La juzgadora también determinó que el ex diputado deberá permanecer recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca durante los tres meses que durará la investigación complementaria, y solicitó al Instituto Nacional Electoral suspenderle sus derechos políticos por dos años. La próxima audiencia de Charrez Pedraza será el 27 de diciembre.

Jeanette Montiel desechó la petición de Martín Acevedo, abogado de Cipriano Charrez, de agregar a las evidencias el video de una conferencia de prensa que Pascual Charrez ofreció, en la cual presentó una versión de la presunta agresión de su hermano diferente a la que expuso al Ministerio Público.