Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 27 de septiembre de 2019, p. 3

En la actualidad es ‘‘factible que los periodistas mexicanos honestos triunfen y se conviertan en líderes de opinión”. Se libraron de ‘‘la censura gubernamental pero ahora padecen otro yugo: el crimen organizado que los intimida y asesina de manera impune”, sostiene el escritor Enrique Serna, autor de la novela El vendedor de silencio, que aborda la vida del corrupto columnista Carlos Denegri.

Esa obra publicada por Alfaguara será presentada hoy en la Biblioteca Vasconcelos (Eje 1 Norte s/n, Buenavista) por Carmen Aristegui, Philippe Ollé-Laprune, Eduardo Antonio Parra y el autor.

El reto para explorar a Denegri, explica Serna en entrevista con La Jornada, es ‘‘crear una trama verosímil que vaya mostrando qué acontecimientos de su vida fueron determinantes para ir convirtiendo a un joven idealista con aspiración de justicia social en un cerdo”.

En esa transformación influyó la circunstancia del periodismo mexicano de mediados del siglo XX. ‘‘Decía Julio Scherer que Denegri era el mejor y el más vil de los periodistas. En esa época el envilecimiento era un requisito indispensable para triunfar en esa profesión”.

Julio Scherer abrió brecha

Enrique Serna (Ciudad de México, 1959) contrasta: ‘‘Ahora ya estamos en una época mucho mejor del periodismo, donde triunfan los periodistas independientes y libres, pero en ese entonces quien abrió brecha en ese sentido fue Scherer”.

Existían los periodistas opositores muy combativos como Jorge Piñó Sandoval, que en la revista Presente de los años 50 denunció las corruptelas de la camarilla de Miguel Alemán, y fue aplastado por el régimen. ‘‘Era el momento crítico cuando surgió una generación con valores críticos, que se enfrenta con estos veteranos que creían que el periodismo mexicano debía ser un prostíbulo siempre.

‘‘Quería hacer un ajuste de cuentas con esta dictadura de partido que me tocó vivir. Colocar a personas como Piñó Sandoval o Carlos Septién García, otro periodista que no aceptaba chayote, para mostrar el contraste, porque no todo el periodismo de entonces era tan rastrero como los columnistas políticos importantes de la época.”

El éxito de Carlos Denegri ‘‘sólo pudo existir bajo una dictadura de partido que sobornaba a los periodistas o los reprimía cuando se salían del huacal. Para narrar su vida tuve que hacer una descripción de época y del proceso degenerativo de un régimen que llegó al poder a balazos y a pesar del paréntesis de liderazgo ético de Lázaro Cárdenas nunca pudo renegar de su ADN autoritario, necesitado de una prensa sumisa que rindiera culto a la figura del presidente’’.