Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2019, p. 40

La alerta epidemiológica emitida en 2016 ante el incremento de los niveles de obesidad en el país no sirvió para revertir la tendencia creciente en este padecimiento ni en diabetes, afirmó el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

Si no tomamos cartas... los niños de hoy serán nuestros pacientes diabéticos de mañana , advirtió.

Al ser consultado sobre las acusaciones de monopolios que hubo en el sexenio pasado sobre el suministro de medicamentos, Alcocer indicó que la Ssa no presentará una denuncia contra las tres farmacéuticas que han sido señaladas por el gobierno federal, pero aclaró que la Secretaría de la Función Pública ya inició un procedimiento al respecto.

Tanto esta dependencia como la de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) se pronunciaron por un trabajo coordinado para cambiar los hábitos de consumo, en busca de virar de los alimentos procesados a los naturales, principalmente hacia los vegetales.