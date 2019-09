Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2019, p. 37

Directores de hospitales e institutos del sector salud demandaron al gobierno federal que brinde certidumbre en el abasto de medicamentos y vacunas, sobre todo en el caso de metotrexato, fármaco utilizado en el tratamiento de leucemias agudas en menores de edad, y pidieron que se surta por lo menos para un periodo de 120 días y no para uno de 30 días como les fue entregado el pasado lunes.

Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Salud del Senado, el doctor Eucario León Rodríguez, jefe del Servicio de Oncología Médica, en representación del director general del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, señaló: nos quedó la duda con qué periodicidad nos van a surtir ese medicamento, el que se estén surtiendo cada mes se me hace desde el punto de vista médico poco práctico, porque además es muy impredecible saber cuántos pacientes la van a necesitar en un lapso de 30 días .

Explicó: “en un mes pueden llegar cinco pacientes, en otro sólo llegar uno y al siguiente ninguno. Entonces, en el momento que lleguen muchos y si nada más tenemos dosis para un mes, pues no nos va a alcanzar para tratarlos y vamos a tener que diferir tratamientos, retrasarlos y eso es muy negativo en padecimientos oncológicos. Creo que un planteamiento es que lo mínimo es que el suministro de medicamentos sea cuatrimestral para tener un stock que nos permita poder cubrir los requerimientos de ese lapso”.