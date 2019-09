Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2019, p. 17

Ciudad Juárez, Chih., El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, amenazó a El Diario, que se edita en esta localidad, por publicar documentos según los cuales el panista habría adquirido de manera irregular una vivienda y un terreno.

En un editorial titulado Su piel sensible sólo admite aplausos y miel , El Diario afirma que el mandatario se refiere al título de ayer publicado en páginas interiores sobre la segunda parte del reportaje relacionado con el terreno invadido por el gobernador .

La noche del martes, en cadena de televisión, radio e Internet, el gobernador anunció “que presentará una demanda civil en la corte de Texas, en El Paso, en contra de Osvaldo Rodríguez Borunda, dueño de El Diario de Juárez y El Diario de Chihuahua, por la campaña de difamación en su contra iniciada hace tres años”. Rodríguez Borunda reside en esa ciudad desde hace al menos tres décadas.

Durante la emisión, Corral Jurado “presentó el contrato de promesa de venta con el propietario de un terreno adjunto a su domicilio particular, ubicado en Ignacio de la Peña y Costa Rica, en Ciudad Juárez. Según El Diario, el gobernador invadió y despojó ese terreno a su propietario, según publicó entre lunes y martes”.

El contrato de promesa de compraventa se celebró el 29 de octubre de 2018 con los dueños, Ricardo Álvarez Chabre y Cecilia Trejo Parra, pero en el Registro Público de la Propiedad el predio aparece con tres embargos, el primero en 1992.

Yolanda Miranda, dueña del inmueble que adquirió Corral Jurado, aseguró que su madre (hoy una anciana de 91 años) fue engañada por el gobernador para comprarle una casa a muy bajo costo, la cual no ha pagado. Corral, sostuvo, no la ha recibido para aclarar que su progenitora, quien está enferma, no estaba capacitada para vender.