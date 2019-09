Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Al término de una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, descalificó las nuevas acusaciones que lo vinculan a 12 empresas: No tengo una sola propiedad fuera de las que he declarado .

El funcionario vinculó las acusaciones a que ha emprendido un programa de inteligencia en compras de la CFE que anteriormente realizaba operaciones por 250 mil millones de pesos prácticamente sin control.

Con la aprobación del Consejo de Administración estamos estableciendo un sistema de inteligencia para evitar que haya corrupción y que esos 250 mil millones de pesos estén absolutamente comprobados. No se trata de una corrupción pequeña. Cuando no tienes control en la compra de 250 mil millones de pesos, hay fiesta. Son cosas que no gustan .

–¿Hay una campaña debido a su trabajo contra la corrupción?

–Decía un viejo político mexicano, cuando aparecían campañas de este tipo, ¿a quién beneficia el crimen? ¿A quién el que yo sea acusado y tratado de quitarle prestigio y autoridad moral?

Durante la conferencia matutina, López Obrador descalificó la información en la que se vincula a Bartlett y a sus hijos en la operación de 12 empresas: Es evidente que está enfrentando una campaña en contra de su persona de parte de los adversarios. Él tiene que responder, como lo ha hecho, y estoy seguro que va a aclarar todo lo que se está difundiendo. No le tengo confianza a la gente que hace estas investigaciones porque no son honestos, siempre hay un interés económico o político .