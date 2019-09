Todas las empresas tienen nombre de personas físicas seguido de las siglas SA, que corresponde a los de algunos empleados de Servicios al Contribuyente distribuidos a escala nacional en las 55 administraciones existentes, como Alejandra Alicia Paredes Hérnández, Gabriel de Jesús García Alegría y Oliver Aguilar Yúnez –el de Evelyn López Herrera no se pudo constatar.

Además, los trámites no tiene soporte documental, firma electrónica, contraseña de Registro Federal de Constribuyentes y ninguna de las empresas registradas ha facturado.

La fecha de inicio de operaciones de las empresas es el 12 de mayo de 2019, bajo el régimen de personas morales con actividad de otros intermediarios de comercio al por mayor .

El Presidente dijo que se anticipó a evidenciar el caso porque no vaya a ser que ya estén cometiendo ilícitos, utilizando estas empresas que están canceladas en el SAT. Se constató que no han hecho operaciones, pero no se sabe , sostuvo.

Informó que el martes le dieron a conocer la información de que “me convertí en empresario… ¡Me rayé!”, ironizó en Palacio Nacional, pero aclaró: “soy servidor público, no tengo empresas, propiedades ni bienes; apenas tengo la cuenta donde me depositan mi sueldo. Nunca he tenido tarjeta de crédito, aunque parezca increíble.

Nunca me ha interesado el dinero, aunque no pienso que todo el que tiene es malvado. Hay quienes han hecho un patrimonio de conformidad con la ley, con su trabajo, y merecen respeto; pero a mí en mi filosofía, en mi manera de pensar y de ser, nunca me ha importado lo material , insistió.