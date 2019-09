Alonso Urrutia y Alma E.Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2019, p. 12

La decisión de apelar al argumento de seguridad nacional para justificar la construcción del aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía obedeció al sabotaje legal que se ha emprendido contra la obra, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

Me dicen que hay un ex ministro de la Corte (José Ramón), Cossío, asesorando a quienes promueven los amparos en contra nuestra , situación que descalificó por el impedimento legal.

Aún no terminaba la conferencia cuando, vía Twitter, Cossío desmintió la imputación. Interrogado sobre el deslinde, López Obrador señaló: qué bueno que ya se aclaró; quería saberlo, porque ya no existe el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), pero como mi pecho no es bodega digo lo que pienso . Más adelante calificó de mezquinos a quienes han promovido recursos contra la obra, a pesar de que su gobierno ya finiquitó todos los compromisos de la cancelación en Texcoco.

López Obrador aseveró que hay 16 bufetes de abogados empecinados en objetar la obra y detener o postergar su construcción, para luego responsabilizar al gobierno de la saturación del actual. En primera instancia había acusado a Cossío de coordinar dichos bufetes: es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegítima. Primero, porque un ex ministro no puede llevar a cabo esas actividades, pues aunque no firme nada, sí coordinaba”.

En otro orden, coincidió con Donald Trump en que son buenas las relaciones bilaterales”. Señaló que las diferencias han podido procesarse, como ocurrió durante la coyuntura de los aranceles: él habló de que nosotros respetamos al gobierno de Estados Unidos y que ellos nos respetan a nosotros, que es mutuo .

Confió en que los derroteros que ha tomado la política interna estadunidense, en medio de los ánimos exacerbados del proceso electoral, no impidan la aprobación del tratado de libre comercio de América del Norte. Dijo contar con información de que tanto republicanos como demócratas ven con simpatía el acuerdo .