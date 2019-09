No obstante, el contenido del proyecto de decreto contiene la explicación de las facultades del MPF: El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y los testigos, o de la comunidad, o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de algunos de los actos ilícitos en que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento .