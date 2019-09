Familiares de Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, normalistas de Ayotzinapa que fueron víctimas de ejecución extrajudicial en 2011, cuando participaban en un bloqueo en la Autopista del Sol, denunciaron que en todo este tiempo las autoridades de Guerrero han decidido no investigar a los responsables de estos hechos atroces ni brindar justicia a las familias .

Según indicó el organismo civil, hasta la fecha no se ha acatado la recomendación de la CNDH, e incluso el ex gobernador Aguirre llegó a postularse para diputado federal. Además, los dos policías procesados fueron liberados por deficiencias en la investigación, mientras al resto de los 168 agentes que participaron en el operativo del 12 de diciembre de 2011 no se les inició ningún proceso penal o administrativo.