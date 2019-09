Sergio Ocampo Arista

Periódico La Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2019

Tepecuacuilco, Gro., Eliseo Villar Castillo, ex dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, quien está preso en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo, aseguró ayer que ya se informó al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, del lugar exacto donde se encuentran algunos de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

Entrevistado ayer vía telefónica por Radio Universidad –propiedad de la Universidad Autónoma de Guerrero–, afirmó que en el Cereso de Chilpancingo (donde está recluido por varios delitos, entre ellos homicidio calificado y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas) se encontró con otros tres reos que fueron testigos de los hechos perpetrados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Nos reunimos con Encinas dos veces en junio en un Cereso federal de Cuernavaca, Morelos, y una más con personal a su cargo; le dijimos el lugar exacto con mapas e información satelital, pero no nos hacen caso; ojalá intervenga el presidente Andrés Manuel López Obrador , agregó.

Sin resultados, excavación en basurero de Tepecoacuilco