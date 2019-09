Gustavo Castillo y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2019, p. 5

El fiscal de la unidad para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, aseveró que la instancia a su cargo trabaja en nuevas líneas de investigación que incluyen la posibilidad de formular acusaciones por desaparición forzada en contra de los involucrados en la sustracción de los 43 normalistas –delito que no se persiguió en el anterior sexenio– e imputar de nueva cuenta a los 74 involucrados que fueron liberados bajo reservas de ley.

En entrevista con La Jornada, resaltó que las indagatorias que realiza la unidad a su cargo, dependiente de la Fiscalía General de República (FGR), alcanzarán también a ex funcionarios federales, como Tomás Zerón de Lucio, e incluso podrían escalar hasta quienes ocuparon la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR).

Al ser entrevistado tras sostener una reunión con familiares de las víctimas, informó que se han abierto nuevas líneas de investigación, que incluyen también a autoridades federales, estatales y municipales, en las que se eliminarán todas las pruebas obtenidas ilícitamente y que permitieron la excarcelación de 74 inculpados.

Aunado a ello, subrayó que la unidad a su cargo trabaja en nueve pistas de búsqueda que lleven a determinar el paradero de los 43 normalistas, que incluye diligencias en distintos puntos.

–¿Se reabrirán las investigaciones que involucran a policías federales y militares?

–Sí. También se van a retomar todas la investigaciones de actores políticos (el martes, la FGR informó que citó a declarar al ex gobernador Ángel Aguirre, el ex procurador estatal Iñaki Blanco y el ex secretario de Seguridad Pública local Leonardo Vázquez.

–¿Qué pasará con los inculpados qjue han sido liberados?

–No se lograron integrar los tipos penales para vincularlos a proceso, lo que no significa que no pueden ser vinculados de nuevo por investigaciones del mismo caso. Fueron liberados con reservas de ley, y en un momento dado pueden ser vueltos a llamar para responder ante la justicia.

–¿Hay seguimiento o se les tendrá buscar?

–La autoridad debe indagarlos. Empezaremos por una investigación que nos diga si son responsables o no por los actos que hayan cometido en esa noche, y después se generarán ubicaciones, localizaciones y si hay consignaciones, se buscarán y reaprehenderán.

–¿Persiste la verdad histórica?