Asimismo, en un documento que se entregó a la comisión legislativa, la Anuies alertó que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 no se incluye un fondo especial que permita hacer efectivo el derecho a la educación superior.

En otros países, cuando los jóvenes no tienen capacidades para poder estudiar, inicia la deserción y eso es frustrante para ellos. Lo que hemos planteado es el respeto a las universidades autónomas en ese sentido , declaró.

En entrevista en San Lázaro, Valls Esponda precisó que sólo las universidades que dependen de la Secretaría de Educación Pública (SEP) pueden eliminar el examen de admisión, como propuso el Presidente, pero no las que cuentan con autonomía.

Será necesario asignar los recursos suficientes para contribuir al cumplimiento de los principios constitucionales de obligatoriedad y gratuidad, así como la plurianualidad del financiamiento de la infraestructura , indicó.

Los rectores lamentaron que desde 2016 el presupuesto ordinario para las universidades no ha crecido en términos reales, y explicaron que la matrícula no ha crecido porque el gasto normal no atiende el aumento de jóvenes inscritos en las casas de estudio públicas.

La Anuies explicó a los legisladores que este año para las universidades públicas estatales el gasto fue de 68 mil 917.8 millones de pesos y para el próximo se plantean 70 mil 983.7 millones, esto es, menos 0.6 por ciento real.

Mientras, para la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Abierta y a Distancia de México, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, El Colegio de México y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el presupuesto en 2019 fue de 69 mil 703.2 millones.

Sin embargo, para el próximo año, se propone un gasto de 72 mil 307.7 millones, un aumento real de sólo 0.1 por ciento, indicó.

Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), presidente de la comisión, recibió el documento y dijo que si bien se trata de una estimación de la Anuies, todavía nos falta atender a muchos otros sectores .

En la Anuies, algunos rectores confiaron en que la gestoría que actualmente realiza la SEP para la obtención de 2 mil 500 millones de pesos extraordinarios para las universidades en crisis prospere en el futuro inmediato.

(Con información de José A. Román)