Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2019, p. 3

El Senado aprobó anoche, sin cambios, la Ley General de la Educación, una de las tres reglamentarias de la reforma educativa, y la remitió al Ejecutivo federal para su promulgación.

Esa legislación, que abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, fue aprobada con 78 votos a favor, 26 en contra y seis abstenciones, luego de un fuerte debate entre los legisladores de Morena y la oposición, fundamentalmente del PAN.

¡Ya cayó, ya cayó, la reforma ya cayó! , corearon ruidosos los senadores de Morena, luego de más de seis horas de discusión, ya que las tres leyes se debatieron en conjunto, aunque luego se votaron por separado.

Vamos a sepultar a la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto , exclamó el senador de Morena y líder magisterial Casimiro Méndez, entre rechiflas de los panistas, que centraron su discurso en criticar a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los legisladores del PAN insistieron una y otra vez en que se trata de leyes reglamentarias que dejan el control de las plazas y en general de la educación en grupos magisteriales violentos .

Es el discurso de la derecha, de los conservadores en contra de la educación pública, reviraron los senadores de Morena Martí Batres, Antares Vázquez, Aníbal Ostoa y Germán Martínez Cázares.

Los panistas colocaron en sus escaños cartones con la leyenda: Por una educación sin mafias . Guadalupe Saldaña sostuvo que los líderes de la CNTE sólo están buscando el poder, que el gobierno federal les dará, porque fue un compromiso de campaña con Andrés Manuel López Obrador.

En Morena, recalcó Martínez Cázares, estamos orgullosos de estar al lado de los maestros. Esa es la piedra angular de nuestra transformación educativa. Una nueva escuela con los mentores, sin detrimento de la privada, pero preferentemente la pública .

Leyó luego parte de un discurso de su ex compañera de partido Josefina Vázquez Mota, cuando era titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el sexenio de Vicente Fox.

“Usted dijo: ‘Una reforma educativa es inconcebible si no se da con el sindicato. Me parece que pensar en construir una reforma educativa al margen del sindicato no sólo es una gran ingenuidad; es realmente un error histórico’. Eso –agregó– lo dijo usted a un lado de Elba Esther Gordillo y dijo más: ‘El país o es con ustedes, es decir con el sindicato, o no va a ser. La democracia es con ustedes o tampoco la podemos construir’”.