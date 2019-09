Tomado por sorpresa cuando creía estar en un punto muy alto de su gestión, Peña Nieto pretendió esconder bajo la siempre agitada alfombra guerrerense la tragedia que marcaría su sexenio. Acababa de recibir un reconocimiento de Enlace Judío y la élite empresarial, diplomática y religiosa de Estados Unidos relacionada con México, como reseñó esta columna en 2014 ( https://bit.ly/2mJ4QXC ): “el 23 de septiembre de este año, el rabino Arthur Scheneier se aventuraba en Nueva York, al entregar a Enrique Peña Nieto el premio Estadista Mundial 2014: A veces tengo profecías, y usted me oyó decir antes acerca de que usted va a asumir un papel de liderazgo en la escena mundial .

Hacer que nada se supiera, haciendo como que todo se hacía. Borrar indicios de la colusión de narcotraficantes, políticos y funcionarios. Abrir la puerta a instancias e investigadores internacionales para luego impedirles llegar al fondo e incluso para desatar en su contra campañas de desprestigio. El clásico juego del policía-funcionario bueno y el malo: instancias gubernamentales más comprensivas, preocupadas pero acotadas o francamente paralizadas por los policías-funcionarios malos. El Ejército como instancia inalcanzable, con el secretario de la Defensa Nacional convertido en rudo garante de la impunidad de sus subordinados bajo sospechas o acusaciones.

A cinco años, la vergüenza nacional continúa. No se ha podido deshacer el embrollo voluntariamente realizado por el peñismo y sus ejecutores más visibles, Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio. No bastan las buenas intenciones explícitas del aparato de gobierno ahora a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Se necesita un alto presupuesto operativo, que la austeridad obradorista no ha determinado si otorgará.

Y se necesita una férrea voluntad política que esté dispuesta a abrir el arcón de los horrores complicitarios, lo cual implicaría investigar y procesar a personajes del pasado hasta ahora amnistiado a discreción por el actual Presidente. Además, se necesitaría hurgar y castigar a segmentos de las fuerzas armadas que hoy dan respaldo esencial, casi inafectable, al gobierno andresino sujeto a presiones crecientes.

Cinco años: Peña Nieto tan campante; Murillo, preocupado pero haciendo declaraciones y sosteniendo su versión mendaz; el actual gobierno, solidario y cercano a los familiares de los 43, pero aún insuficiente a la hora de teclear estas líneas; y aún sin saberse el paradero y la verdad de lo sucedido con 43 jóvenes. Esto es México. ¡Hasta mañana!

