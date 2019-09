Desmiente la Prosoc imposición de administrador

on el derecho que otorga la ley reglamentaria del sexto constitucional, párrafo primero, relativo al derecho de réplica, capítulo I, artículo 1, 2, inciso II, y artículo 3, le agradezco de antemano la publicación de la siguiente aclaración a la carta: Impone administrador de edificio la Prosoc, aparecida ayer en su prestigiado diario, en la sección El Correo Ilustrado.

La Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) no tiene la facultad de nombrar, desconocer o remover a ningún administrador; se concreta a realizar su registro, después de ser designado en asamblea general de condóminos y verificar que cumpla con los requisitos administrativos previstos en el Reglamento a la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para la Ciudad de México.

Con base en lo anterior, precisamos a la opinión pública que los condóminos del edificio 3B del Multifamiliar del Issste Tlalpan realizaron una asamblea general extraordinaria el 14 de septiembre, en la cual por mayoría de votos determinaron remover de su cargo hasta quien hasta ese momento fungía de administrador, según ellos, por no contar con información de los recursos públicos que le fueron otorgados por el gobierno de la Ciudad de México para la reconstrucción del inmueble afectado por el sismo de 2017. Asimismo, convinieron designar a un administrador profesional, haciendo uso de las facultades que la propia ley les otorga.

Respecto a las acusaciones que el señor Baldomero Ramírez Hernández expone en contra de la Prosoc y algunos de sus servidores públicos, está en pleno derecho de presentar su queja, con las pruebas correspondientes, ante los organismos que considere.

Martha Patricia Ruiz Anchondo, procuradora Social de la Ciudad de México

El Seguro Popular no le surte medicamentos

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud de México:

Por medio de este espacio expreso mi desesperación porque en el Hospital General de Puebla del Sur, ubicado en la ciudad de Puebla, ya no me quieren surtir el medicamento para atender mi problema de salud, ya que sufro convulsiones frecuentes. Esto, provocado por una operación que me realizaron de bebé en el Hospital del niño Poblano, ahora que tengo 22 años este es mi problema: estoy en el Seguro Popular y me dicen que los medicamentos Lacosamida de 100 mg y Pregabalina de 75 mg ya no se encuentran el cuadro básico, por lo que desde el primero de julio ya no me dan estos medicamentos, los cuales son muy caros y no los puedo comprar. Gracias por su ayuda.

Esmeralda Ramos González. Teléfono 2461 3395 25

Solidaridad con los familiares de los normalistas

Hoy es un día en que de manera muy profunda compartimos el dolor con las familias de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

A cinco años de aquella terrible noche en que fueron desaparecidos de manera forzada por elementos policiacos, hoy reiteramos nuestra solidaridad con esas familias y expresamos que seguiremos con ellas hasta que el Estado mexicano responda por su paradero y, además, por el crimen del que son víctimas.

A nuestro juicio, el gobierno federal no ha dado ningún resultado tangible en la búsqueda y localización de normalistas, más que delegar esa responsabilidad en servidores públicos menores y que, consideramos, no están a la altura del hecho o, por lo pronto, no lo han demostrado.

Víctor Rogelio Caballero Sierra, Colectivo Aequus. Promoción y defensa de derechos humanos.

Hasta siempre, Guillermo Almeyra

Conocí a Guillermo Almeyra en su curso de la Facultad de Ciencias Políticas, poco después de que finalizara la huelga de 1999-2000 en la UNAM. El mundo pasaba por transformaciones ante los atentados del 11/S y las posteriores invasiones de Irak y Afganistán, los cambios en Venezuela con Hugo Chávez y en Ecuador, Bolivia y Argentina las rebeliones indígenas y populares derribaban presidentes, mientras en México el zapatismo ponía los cimientos de su proyecto autonómico.

Sus clases se convirtieron en un asidero donde, con claridad teórica, analizaba estos temas acompañándolos de anécdotas de su vida política en América, Medio Oriente y Europa, donde fundó periódicos y programas de licenciatura y posgrado en la UNAM, en la UAM y en la UACM.

Si faltaba a alguna clase siempre la reponía recibiéndonos en su casa invitándonos una empanada argentina. Se pierde mucho con su dolorosa partida, al tiempo que deja una herencia intelectual en su obra, un ejemplo de honestidad y de incansable búsqueda de la justicia.

Hasta siempre al maestro de la política, al académico-militante.

Javier Saldaña Martínez

Alerta de grave división social

Coincido con Armando Ramírez Rascón en su carta publicada en esta sección el jueves 19 de septiembre, respecto a la gravedad de la confrontación que vive la sociedad mexicana y que se ha evidenciado en redes.

Hoy, algunos periodistas irresponsables continúan alimentando la necesidad que tienen algunos fanáticos de sentirse superiores, con una ideología de piso parejo que desprecia todo lo que consideran débil : pobres; mujeres; indígenas y discapacitados.

La frivolidad en la que viven, les impide comprender el dolor que sufren las mayorías en el mundo.

Esa campaña de división ha excedido por mucho, los límites expresados en el sexto constitucional; ataca la moral, los derechos de terceros y perturba el orden público.