Periódico La Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2019, p. 9

Evangelina Martínez siempre quiso ser actriz. Su incursión en la disciplina artística llegó tarde, pues cumplió con compromisos familiares. Ahora suma 47 años de profesión y está dedicada de lleno a lo que define como la pasión de su vida: la actuación.

Ella forma parte del elenco de la obra La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, que reanudó segunda temporada en el teatro Rafael Solana. En escena, comparte créditos con Lucía Guilmáin y Beatriz Moreno.

Sobre este montaje resaltó: Esta fue la última obra que García Lorca escribió, porque tres meses después fue fusilado por las fuerzas de Franco; además, es muy significativa por la época en que el autor estaba viviendo, de represión y violencia en la Guerra Civil española .

De hecho, Bernarda Alba refiere a la tiranía de Franco. Sus cinco hijas son el pueblo sometido y esos personajes tienen tres salidas: la muerte, la locura o el matrimonio .

En este caso, prosiguió la actriz, me tocó encarnar a la locura, a María Josefa, la madre de Bernarda. Este personaje es hermoso porque dentro de su estado mental es la única que le dice sus verdades a su hija, es la única que se rebela y expresa .

Personificar a María Josefa –aseguró– no la desgasta. “Mi querido maestro Héctor Mendoza nos decía: ‘si un actor va al escenario a sufrir, no tiene nada que hacer ahí. El actor sube a disfrutar su personaje’. Y, la verdad, eso me pasa a mí”.

Es cierto, aceptó, que “cuando una se presenta siempre dan nervios y hay adrenalina tremenda. A veces me preguntan ‘¿por qué sientes eso, si tienes toda la experiencia?’ Pues –respondo– porque cada función es distinta, también el público; además, cada presentación es en un nuevo día y es otro el estado de ánimo”.