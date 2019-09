▲ El cineasta mexicano impartió su clase en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Este jueves recibirá un doctorado honoris causa. Foto cortesía Cultura UNAM/ Barry Domínguez

Dicha meta fue para el director lo que definiría si continuaba o no por el camino del cine. No obstante, y aunque la escena existió, el ganador de varios Óscares aclaró que no ha visto su película en años y que no le gustaría hacerlo, pues teme no soportar el sonido o la textura de su ópera prima. Además, con esa cinta el director buscaba conseguir una experiencia sensorial . Sostuvo que para él tenía que sonar como Sticky Fingers de los Rolling Stones.

Afición por los retos

Al hacer el repaso de su carrera, González Iñárritu sostuvo que una de las razones por las que decidió probar suerte en Estados Unidos fue su afición por los retos. El cineasta precisó que ese tipo de decisiones las ha tomado durante toda su vida. Muestra de ello es la variedad temática de sus películas.

Agregó que para él, el cine debe partir de qué es lo que te habla a ti, todo empieza con una idea . Afirmó que sí toma en cuenta al público y que quien afirma lo contrario, miente, pues hacemos cine para los demás . Sin embargo, aclaró que nunca lo hace al principio de sus proyectos.

El director de Babel condenó el exceso de representación que tiene la violencia en el cine. Cuando se muestra sin una consecuencia es algo inmoral, porque ejercerla tiene efectos tanto para el que la ejecuta como para el que recibe , abundó. Puntualizó que se debe abordar cuando sea necesaria .

En la cátedra, de casi cuatro horas, el también presidente del jurado del pasado Festival Internacional de Cine de Cannes, compartió con los estudiantes anécdotas y experiencias que ha ido acumulando y lo han marcado como cineasta. Los jóvenes de la ENAC le preguntaron sobre sus procesos creativos, la labor social del cine y su forma de trabajar.

González Iñárritu será investido hoy doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. En este contexto es en el dictó la conferencia magistral.