E

se ¿cómo se atreven? , de Greta Thunberg a los jefes de Estado presentes y ausentes en la ONU, fue rayo, trueno y rugido de una muy joven y profunda mujer. Con ella, la voz de las generaciones que reclaman su derecho a la vida. El de todas las especies, en estos solemnes momentos de una humanidad también en vía de extinción masiva y acelerada. No es tarde para apretar los frenos de esta poderosa maquinaria en ruta al abismo. Ese reclamo ante la pasividad o sujeción gubernamental a los combustibles fósiles fue y es rayo y trueno por la vida planetaria ante la catástrofe climática del omnicidio capitalista. El acontecimiento dio la vuelta al mundo y su significado es profundo. Este es tiempo de alto riesgo existencial, como advierte en su Última batalla Guillermo Almeyra, compañero siempre contra la guerra nuclear y el desastre climático.

Greta y también Guillermo, junto a millones de niños, niñas, jóvenes y adultos, exigieron desde La Jornada un futuro no catastrófico. Lo que se escuchó en la ONU fue expresión con indignación y fuerza suficientes para mutar en grito de amor por la vida, hoy bajo un pulso tanático de aniquilación biológica del capital fósil, en que el pasmo político es menos por traición y más por falta de datos o –como con los Trump, Bolsonaros o Macrones de hoy, que critican a Thunberg por radical – sólo por penosa ignorancia, agudo déficit ético-político, falta de empatía transgeneracional y de imprudencia criminal ante una emergencia climática cuya salida fue bien calibrada por la American Association for the Advancement of Science (AAAS).

El reclamo diplomático de António Guterres por la falta de acción efectiva después de París 2015 debe incluir a la banca mundial y realizar un freno y cese drástico de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), vía la formalización de tratados vinculantes, rechazados por quienes abastecen a los mil 500 millones de motores de combustión interna que incendian al planeta a diario. Ellos, con ojos y oídos dentro de la ONU, tergiversan o redactan documentos que borran el freno y cese de emisiones de GEI donde está el gran negocio de sus jefes. Hoy, por vez primera, surge el rechazo a megasubsidios a los fósiles de 5 billones ( trillions) de dólares según documento del FMI. Después de París 2015 siguió un burlón financiamiento durante los tres años siguientes por poco más de 600 mil millones de dólares anuales para un total de 1.9 billones a proyectos fósiles extremos: arenas bituminosas, fracking, perforación en el Ártico y aguas profundas.