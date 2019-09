Agencias

Periódico La Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2019

Doha. Con un nuevo y lucrativo acuerdo de patrocinio para iniciar su segundo mandato, Sebastian Coe sólo tiene un deseo para los próximos cuatro años al frente de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo: Que Rusia no me domine , dijo el ex atleta británico tras ser relegido en el cargo sin afrontar oposición.

Han sido cuatro años durísimos. No tiene sentido ser ingenuo o evasivo sobre eso , dijo Coe, quien previo a que los 203 delegados lo religieran, prolongó la suspensión a Rusia por una sistemática trama de dopaje.

Cuando el Campeonato Mundial de Atletismo arranque mañana viernes en Doha, los únicos 30 atletas rusos que competirán, lo harán sin la bandera o el uniforme de su país en el estadio Khalifa, entre ellos, la campeona mundial de salto de altura Mariya Lasiskene. El grupo ha crecido respecto de los 11 atletas neutros que compitieron en el Mundial de 2017 en Londres.

Pero sancionar a más tramposos promete ser más difícil, luego de que una fuerza de trabajo de la IAAF descubrió una aparente manipulación de los datos del laboratorio antidopaje de Rusia, con resultados sospechosos que al parecer fueron borrados o alterados –pese a que Rusia ya había sido castigada por previos intentos de encubrimiento.