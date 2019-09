Hace medio siglo México no gana una medalla de oro en el boxeo olímpico. Una paradoja si se considera a nuestro país como una potencia en este deporte a nivel profesional, alrededor de 200 campeones entre hombres y mujeres. Para volver a subir al podio, autoridades deportivas y organismos gubernamentales pretenden integrar el mejor equipo de la historia, un dream team de pugilistas donde participarán no sólo amateurs, sino también profesionales.

El presidente López Obrador me dio la indicación de invitar a los boxeadores, promotores y organismos a participar de forma patriótica , expuso Torruco; no por el interés, no por dinero, sino para la gloria del país .

El martes reciente, el titular del CMB, Mauricio Sulaimán reiteró que aquellos profesionales que intervinieran en competencias amateur serían vetados por un par de años. El argumento vertebral del organismo es que la diferencia entre amateur y profesional anticipa peleas desequilibradas y expone la integridad física de los que no han debutado en el deporte de paga.

Contreras debate esa posición: Me parece poco inteligente oponerse de ese modo a la sugerencia del presidente de la República ; no le veo sentido común que quien dice defender a los boxeadores, los más pobres de la sociedad, le impida un camino para sobresalir en la vida. Esa posición debería ser reconsiderada .