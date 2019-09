Barcelona. Mientras Lionel Messi enfrenta una distensión en el aductor del muslo izquierdo que lo alejará de las canchas dos semanas, la polémica se ha desatado por el premio que la FIFA le otorgó como el mejor jugador del año, conocido como The Best.

El delantero apenas el martes fue reconocido con el premio The Best, al superar en la elección a Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo, pero se ha puesto en duda el sistema de votación que utilizó la FIFA para este galardón.

Votos falsos

El capitán de Nicaragua, Juan Barrera, y el director técnico de Sudán, el croata Zdravko Lugarisic, aseguraron que no eligieron a Messi como el mejor jugador en The Best, pese a que así se mostraba en la lista publicada por la FIFA.

No voté por los premios #TheBest2019. Cualquier información sobre mi voto es falsa, gracias , publicó en su cuenta de Twitter Juan Barrera.

A su vez, Zdravko Lugarisic mostró que en su voto verdadero eligió a Salah, Mané y Mbappé. Pero apareció con un sufragio para Messi en la planilla final.