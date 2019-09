Recorrer cientos de kilómetros para trabajar en uno de los países con una de las heridas más cruentas en su historia reciente no es por predilección. Martínez llega a Ruanda porque le han ofrecido algo que no ha podido encontrar en México, su país natal; la oportunidad para dirigir un club de futbol.

Martínez deja a su familia y viaja sólo a África. Tolera el proceso para entrar al continente, las vacunas contra la fiebre amarilla, el dengue, tener que aprender algunas frases en las lenguas nativas, ser entrenador y por momento sicólogo y nutriólogo de su equipo.

Me adapto a todo porque amo el futbol y aquí me da un oportunidad para trabajar , dice con tranquilidad. Sí me gustaría dirigir en México, pero el mercado está saturado de extranjeros que incluso ya están en la Tercera División, hay capacidad con los técnicos locales pero no hay oportunidades .

Con el Rayon, el timonel mexicano deberá conseguir el bicampeonato en el torneo local de Ruanda, donde el club se ha coronado en ocho ocasiones y su principal adversario es el APR FC. El reto mayor será disputar la Liga de Campeones Africana, la directiva anhela el título.

En África los entrenadores no están capacitados, no tienen licencias de técnicos profesionales, por eso buscan a gente de otros países. Mientras los futbolistas africanos tienen gran talento e impresionan con su fortaleza física, tienen severos problemas en la alimentación, hay falta de proteína y eso les afecta en su desempeño , explica.