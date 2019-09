Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2019, p. a14

Las medidas disciplinarias que se implementarán para tratar de erradicar el grito ¡eeeh, puto! y otras conductas racistas en el futbol mexicano sólo son un paliativo, pues no se está atacando el problema real, que es la discriminación , consideró Claudia Pedraza, doctora en ciencias políticas y sociales especializada en género y deporte por la Universidad Nacional Autónoma de México.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga Mx anunciaron el pasado viernes que en el presente torneo Apertura 2019 se comenzará a aplicar un protocolo y una campaña informativa para evitar la discriminación en los partidos del balompié nacional.

Se estableció que de las jornadas 11, la cual comenzó el pasado martes, a la 14 del certamen local se realizarán campañas dentro de los estadios para difundir las consecuencias que tendrán este tipo de conductas, y a partir de la fecha 15, que iniciará el 25 de octubre, entrará en vigor el protocolo.

Éste indica que ante la aparición del primer insulto por parte de la afición el sonido local hará una advertencia; si las agresiones continúan, el árbitro detendrá por cinco minutos el encuentro.

En la tercera fase, se suspenderá el partido y se retirará a los jugadores de la cancha por un tiempo razonable. Si la situación persiste, la Liga castigará al equipo local con un juego a puerta cerrada, además habrá una multa para la porra visitante, en caso de que lance insultos.

Pedraza estimó que ambos organismos decidieron recurrir a estas disposiciones sólo porque la FIFA ya advirtió que México corre el riesgo de no asistir al próximo Mundial si continúan dichas exclamaciones, lo cual, obviamente repercute en el tema económico, y no porque realmente tengan un interés en atacar la homofobia, el machismo y la discriminación que existe en el futbol nacional .