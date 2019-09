Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2019, p. 5

La ira, la vanidad, las buenas relaciones, los cinco sentidos y el apego a lo físico articulan El juego, coreografía de Isabel Beteta que hoy estrena la compañía Nemian Danza Escénica en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Esa obra –que junto con Kafkiana e Historia de historias integra el programa Historia– traza un camino de la vida del individuo.

Beteta, directora de la agrupación que celebra 25 años, con El juego intenta comprender la relación del yo individual con el exterior. ‘‘Es importante encontrar algo desde el individuo y desde cómo somos y hablar de nuestra tarea particular como parte de una sociedad. En la medida que estés consciente de tus fortalezas y debilidades, de cómo eres y quién eres, puedes a pesar de esas flaquezas aportar algo’’.

En esa coreografía los bailarines revelan significados complejos y dan forma a patrones habituales en lo cotidiano para reflejar el autoconocimiento de cada intérprete.

Transición en la compañía

‘‘No podría decir que la existencia es un juego en el que te posicionas y resuelves situaciones que se te presentan y vas descubriendo de ti. Es un despertar duro y estas historias reflejan el transitar por la vida”, explica Beteta en entrevista con La Jornada.

La coreógrafa gusta de que sus obras tengan un fondo, un sentido en la forma, pues no puede crear piezas abstractas. ‘‘Las obras deben estar relacionadas con el país y el comportamiento humano y El juego llega en buen momento.

‘‘La pieza está inspirada en El juego de Lila, en el autoconocimiento y hubo algo que me fue llevando. Generalmente trabajo con una imagen base, la cual representa lo que quiero decir en la obra. Además, en una época en la que todo mundo está metido en ‘yo soy’, ‘yo quiero’, ‘yo necesito’, un egocentrismo sin pies ni cabeza, he tratado de no ser descriptiva ni tan abstracta, que nadie conozca de lo que hablo.