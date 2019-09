En entrevista, adelantó que convocará hoy a la Jucopo para revisar la situación del canal y planteó que si ya se quiere terminar la relación con los trabajadores lo justo es respetar sus derechos. El Congreso no puede darles una patada, pero tampoco estamos obligados a continuar con un contrato; nada más hay que hacer las cosas bien .

El también coordinador de la bancada del PAN dijo que tampoco va a jugar del lado de una de las partes; no voy a juzgar ni a prejuzgar con respecto al señalamiento de Rocha sobre un presunto desvío de recursos del Congreso hacia una radiodifusora pública.

No es papel de la Jucopo, ni de las unidades administrativas, emitir opiniones respecto del contenido del escrito, que en su caso debe ser analizado y resuelto por la propia contraloría interna en ejercicio de sus facultades , apuntó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe Echartea, afirmó que el órgano de gobierno del Legislativo no emitirá opiniones sobre la denuncia que el director del canal de televisión, Ricardo Rocha Reynaga, presentó ante la contraloría interna relacionada con la presunta falsificación de su firma en el contrato de arrendamiento de las instalaciones del canal.

Ayer, tanto Tabe como la presidenta de la mesa directiva, Isabel Rosales Herrera, de Morena, se deslindaron del comunicado que se difundió antenoche a través de la unidad de comunicación social con una postura sobre los señalamientos de Rocha.

Desconozco de dónde salió la instrucción. Me reuniré con los coordinadores para atender esta situación; son decisiones que se toman a nombre del Congreso que no pasan por la Jucopo e hizo un llamado a superar los usos y costumbres que caracterizaron a la extinta Asamblea Legislativa, donde se patrimonializaban las decisiones y los bienes y hacer que las estructuras respondan institucionalmente al Congreso, no a un partido, a una mayoría, grupo o líder.