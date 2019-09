D

e nueva cuenta y con intensa presencia en medios, la crítica opositora se hace presente con motivo de la reforma educativa del gobierno moreno. La enjundia no deja la menor duda de las preferencias y el bando adoptado por cada uno de los participantes en la seria disputa por la educación nacional. Al asunto se le da prioridad y, por tanto, urgencia centrada, la oposición, en la supuesta cesión a la izquierda sindical. Aparece, entonces, la temida y odiada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Sólo de manera bastante lateral se toca a los colaboracionistas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sus charros y mandamases tradicionales: Gordillos y similares. Tal cesión en realidad la consideran un pago por los apoyos comiciales pasados y futuros. El dejo electorero, por demás despreciativo, lo contabilizan, sin requiebros, en contra de la niñez y de la juventud mexicana toda. No podía encontrarse, así lo presumen, otro referente más efectivo en sus alegatos. El futuro de la nación, finalmente sostienen con franco desparpajo, estará entonces comprometido. Salen a relucir, por tanto, los muy personales y grupales aparejos ideológicos o, también, los difusos pero reales intereses en juego.

No se atreven a defender, con la frente en alto, la famosa reforma educativa que llevó a cabo el cuestionado régimen priísta de Enrique Peña Nieto. Un tambaleante sexenio que, afortunadamente, terminó. Sólo lo hacen de forma lateral, incidental, destacando que había rescatado el control del Estado sobre el vulnerable ámbito educativo. Un elusivo terreno que nadie podía con seguridad afirmar a salvo de presiones y manipuleos de los grupos de poder, sindicales y empresariales sobre todo. Pero, el desacuerdo con lo aprobado en la Cámara de Diputados, respecto a sensible temática educativa, ya es, y sin duda será, punto bajo álgida disputa. Al pasar por el Senado se podrá apreciar, con nitidez, la calidad que esta real reforma lleva inscrita. Mientras, habrá que destacar tanto la manera como la formulación definitiva que ahí se adopte. Compaginarla con la oferta, marcada desde la campaña, no sólo de 2018, sino desde bastante antes, será la tarea pendiente pero que, con la debida seguridad, irá condensándose. Es indispensable, en toda esta disputa, tomar debida nota de una característica de fondo: la tendencia democratizadora no sólo por el contenido de la reforma, sino también por la activa inclusión de los diversos participantes antes excluidos. Puede afirmarse ahora que el rescate educativo en marcha no es asunto reservado a la burocracia estatal, como determinaron las modificaciones efectuadas. Tampoco se dejó al liderazgo sindical el dominio de plazas, como alegremente se supone. Ni siquiera recaló en el dominio federal electivo, sino en de todos ellos, junto con los padres y madres, los maestros y alumnos de los distintos grados.