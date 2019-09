Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de septiembre de 2019, p. 19

Javier Trujillo Arriaga, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), negó que una disminución del presupuesto del organismo pueda poner en riesgo el estatus fitosanitario de México, tal como ha advertido el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Esas aseveraciones de que porque ya no tengo nueve por ciento de presupuesto, voy a sacrificar lo esencial, es una falsedad. El gobierno federal sabe perfectamente cuáles son sus prioridades, y aunque no esté planeado, ahí se dará la suficiencia (presupuestal) necesaria .

En el arranque del Megasimulacro de Peste Porcina Africana (PPA), añadió que ante cualquier eventual acto de bioterrorismo que buscara afectar la producción pecuaria y agrícola del país, o algún contagio accidental, elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), están preparados.

Detalló que los elementos de esos cuerpos de seguridad colaborarían en la destrucción de piaras cuando hubiera reticencia de los productores y realizarían bloqueos carreteros para impedir el flujo de animales y así impedir la diseminación de la plaga.