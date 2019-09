César Arellano García

Miércoles 25 de septiembre de 2019, p. 18

El Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito concedió al abogado Juan Ramón Collado Mocelo, una suspensión provisional contra el proceso que inició la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El unitario admitió a trámite la demanda de amparo que el litigante presentó para impugnar el fallo del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, quien confirmó el auto de vinculación a proceso a Juan Collado Mocelo por los delitos antes expuestos.

De acuerdo con la resolución, el unitario que radica en el expediente 73/2019, la FGR no podrá formular acusación ni dictar auto de apertura de juicio oral una vez que concluya la etapa intermedia donde se realizan las investigaciones complementarias, hasta que el Primer Tribunal Unitario se pronuncie si le otorga o no a Collado la suspensión definitiva. El impartidor de justicia resolverá el próximo 10 de octubre cuando determine respecto de la sentencia de amparo y en el cual definirá si revoca o no el auto de vinculación a proceso.